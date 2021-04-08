ANKARA Kızılcahamam'daki çarşıda 20 iş yeri yandı - Son Dakika

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Kızılcahamam'daki çarşıda 20 iş yeri yandı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanda çıkan yangın, diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezindeki Kasaplar Çarşısı'nda, bazlama satışı yapan Kemal Güzel'in iş yerinde, saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Diğer iş yerlerine de sıçrayan alevleri görenlerin ihbarıyla çarşıya, itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 20 iş yeri, kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.