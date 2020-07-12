Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda ikinci yangın - Son Dakika

Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda ikinci yangın

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, geçtiğimiz günlerde parkta bir yangın daha çıkmıştı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Milli Parkı Kuyubaşı mevkiinde yangın çıktı. İlk müdahaleyi yangını fark eden ANFA güvenlik görevlileri yaparken, Kızılcahamam Orman İşletmesi yangın ekibi de müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının piknik ateşinden çıktığı değerlendirilirken, Milli Park yetkilileri piknikçilerden daha dikkatli olmalarını ve yakılan mangal ateşlerini söndürmeden alandan ayrılmamalarını istedi. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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