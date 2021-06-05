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Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi

05.06.2021 10:28

Kızılcahamam Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutladı.

Kızılcahamam Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutladı. İlçede pilot okul olarak seçilen Perihan Erdoğan Ortaokulu'nda düzenlenen programda, çevre müfettişleri belirlendi, öğrenciler Sıfır Atık şiirleri okudu.

Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Seğmen Ekibinin gösterisi ile devam eden programda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Kısa Film Yarışmasında, üniversite kategorisinde Türkiye Birincisi olan Doğanay Vural ve yarışmaya katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından tebrik edildi.

Programda konuşma yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Yeşilin her yönümüzü kuşattığı, milli parkıyla, tabiat parkları ile doğa harikası bir ilçede yaşıyoruz. Her yıl milyonlarca vatandaşımız güzel ilçemizin doğasında nefes almak, bu güzellikleri görmek için ilçemize akın ediyorlar. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir. Biliyoruz ki artık iklimler değişiyor ve tüm dünya küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. İklim değişikliği ile mücadelenin ana yolu, atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının doğru kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma, planlı şehirleşme gibi çalışmalardan geçmektedir. " dedi.

Konuşmasına Belediyenin bu alandaki çalışmaları ile devam eden Başkan Acar, "Kızılcahamam Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri İlçemizde hayata geçirdiğimiz her proje ve attığımız her adımda çevreyi en ön planda tutuyoruz. Çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak tüm proje ve yatırımlarımızın olmazsa olmazıdır. Bu hususta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi seçilmenin onuru ile, temiz çevre, daha yaşanabilir bir ilçe ve doğamızı korumak için halkımızla el ele vererek sıfır atık projemizi gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak bugüne kadar uyguladığımız geri dönüşüm amaçlı projelerle çok büyük kazanımlar elde ettik.

Bu kapsamda ülke ekonomimizin 3 bin 850 adet ağaç kesilmesinden, 475 litre petrol, 85 ton hammadde, 52 bin750 kg sera gazı 6 bin 185 metre küp su ve 1 milyon 882 bin105 kWh enerji kullanımından tasarruf etmesini sağladık." dedi.

Programın ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Meclis Üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte atık toplayarak Kızılcahamam Aşağı Çanlı Deresine geçti. Burada öğrenciler ile mangal organizasyonuna katılan yetkilier, en çok atık toplayan öğrencilere hediyeler verdi.

Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Dünya Çevre Günü, Kızılcahamam, Hisarcık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'dan Çevre Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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