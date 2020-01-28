Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem nedeniyle Kızılcahamam 'da toplanan bir TIR dolusu yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, yardım kampanyası başlattı. İlçe halkından toplanan bir TIR dolusu yardım malzemesi, Kızılcahamam Belediyesi önünden Elazığ'a uğurlandı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına Kaymakamlığımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede bir TIR insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkardık. Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız" dedi.Yardım kampanyasının Kızılcahamamlıların yoğun talebi üzerine devam edeceği açıklandı.

- Ankara