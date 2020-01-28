Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem nedeniyle Kızılcahamam'da toplanan bir TIR dolusu yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi, System.String[]
ELAZIĞ'da meydana gelen deprem nedeniyle Kızılcahamam'da toplanan bir TIR dolusu yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, yardım kampanyası başlattı. İlçe halkından toplanan bir TIR dolusu yardım malzemesi, Kızılcahamam Belediyesi önünden Elazığ'a uğurlandı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına Kaymakamlığımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede bir TIR insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkardık. Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız" dedi.Yardım kampanyasının Kızılcahamamlıların yoğun talebi üzerine devam edeceği açıklandı.


- Ankara
Kızılcahamam, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEB, depremzedelerin kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek
Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın'dan flaş iddia Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı İBB deprem anında toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 14:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]