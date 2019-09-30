Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'dan iki sporcu "Balkan Şampiyonası"na katılıyor
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Kızılcahamam'dan iki sporcu "Balkan Şampiyonası"na katılıyor

1 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımından Cavit Acar ve Tunahan Akay, Bulgaristan'da düzenlenecek, "Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası"na katılacak.

Kızılcahamam'dan iki sporcu

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımından Cavit Acar ve Tunahan Akay, Bulgaristan'da düzenlenecek, "Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası"na katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1-6 Ekim'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek şampiyonada güreşçiler Acar ve Akay'ın hem ilçeyi hem de ülkeyi temsil edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, güreşçiler ile takımın antrenörleri Halil Yılmaz ve Mehmet Çetin'e başarı dileyerek, şampiyonluk beklediklerini aktardı.

Kızılcahamam, Bulgaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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