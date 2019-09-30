Kızılcahamam'dan iki sporcu

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımından Cavit Acar ve Tunahan Akay, Bulgaristan'da düzenlenecek, "Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası"na katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1-6 Ekim'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek şampiyonada güreşçiler Acar ve Akay'ın hem ilçeyi hem de ülkeyi temsil edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, güreşçiler ile takımın antrenörleri Halil Yılmaz ve Mehmet Çetin'e başarı dileyerek, şampiyonluk beklediklerini aktardı.