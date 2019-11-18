Kızılcahamam, ekmek festivaline katılacak

Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 22-24 Kasım'da düzenlenecek festivale Kızılcahamam da yöresel ürünleriyle katılacak.

İtalya, Venezuela, Almanya, Tayland, Kore, Moldova, Azerbaycan, Fas, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Kosova, Filipinler, Bangladeş, Sri Lanka, Kuveyt ve Ukrayna'dan katılımcıların kendi kültürlerindeki un ve ekmeği yorumlayacağı festivalde, Kızılcahamam da gözlemesi, bazlaması, baklavası ve çöreğiyle yerini alacak.

Çok sayıda yeni nesil artizan ekmekçi, ekşi mayalı, çeşit çeşit ve sağlıklı ekmekleri pişirip, ziyaretçilerin beğenisine sunacak.