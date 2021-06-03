Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde bu yıl hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar gerçekleştirdi.

Sergiyi gezerek, faaliyetlerle ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Acar, ebru çalışmasına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş Belediye Başkanı Acar'a hediye takdim etti.

Acar, her biri birbirinden güzel, el emeği göz nuru ile yapılan çalışmalar için başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar olmak üzere kursiyerler ve öğretmenleri tebrik etti.