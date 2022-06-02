Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

02.06.2022 16:59
Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı.

Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezince 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde üretilen eserler, açılan sergiyle vatandaşın beğenisine sunuldu.

Serginin kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Programda halk oyunları gösterisine yer verildi.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Süleyman Acar, bütün eserlerin el emeği göz nuru olduğunu belirterek tüm kursiyerleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Açılışa, Kaymakam Can Aksoy, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


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