Kızılcahamam heyeti, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.



Kaymakam Can Aksoy, yaptığı açıklamada ilçede yapılan hizmetler ve yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Gül'e bilgiler verdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Başkan Acar ise hükümetin desteğiyle ilçeye çok önemli yatırımlar kazandırıldığını ifade ederek, "Yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'ın gelişimi, belediye hizmetleri ve yapılan planlamalarla ilgili Bakanımız Gül'e de bilgi verdik" ifadelerini kullandı.