Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi
Son Dakika 3. Sayfa Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi

6 saat önce

İstanbul Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi, System.String[]

İstanbul Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.


İstanbul Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde Hastane Kavşağı ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne gitmekte olan 19 NC7 20 plakalı otomobil ile hastane yönünden yola çıkan 16 K 3758 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonucunda araçların birinde bulunan aileye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yola çıkan aracın sürücüsünde ise bir şey olmadığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kızılcahamam, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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