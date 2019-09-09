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Kızılcahamam ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları

2 saat önce

Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kızılcahamam ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları, System.String[]

Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ve TOKİ işbirliğiyle çalışmalara başlandığı, kentsel dönüşüm ilanı yapılan alanın etaplara ayrıldığı bildirildi.

1.etabın 101 hektar alanı kapsadığı ifade edilen açıklamada, "Bu alan içerisinde 95 konut ve 17 dükkan yapılması planlandı. Riskli yapıların ortadan kaldırılması, sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da, Kızılcahamam'ı güzel günlerin beklediğini, Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının ilçeye hayırlı olmasını dilediğini aktardı.

Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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