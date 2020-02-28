Kızılcahamam ile Hocalı kardeş şehir oldu - Son Dakika
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Kızılcahamam ile Hocalı kardeş şehir oldu

6 saat önce

Kızılcahamam ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrinin kardeş şehir olmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kızılcahamam ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrinin kardeş şehir olmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanlığındaki imza törenine Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hocalı Valisi Şahmar Usubov, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve meclis üyeleri katıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı katliamının 28. yılı nedeniyle Kızılcahamam ile Hocalı'nın kardeş şehir olmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin, çok değerli ve anlamlı bir kardeş şehrin olduğunu belirterek, "Hocalı ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Hocalı Valisi Şahmar Usubov ise protokolden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

Kızılcahamam ile Hocalı kardeş şehir oldu

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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