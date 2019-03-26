Kızılcahamam'ın En Çok Okuyanları Ödüllendirildi
38 dakika önce
Kütüphane Haftası kapsamında Kızılcahamam'ın en çok okuyan okurları için ödül töreni düzenlendi.
Kütüphane Haftası
kapsamında Kızılcahamam
'ın en çok okuyan okurları için ödül töreni düzenlendi.
Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce Kütüphane Haftası kapsamında, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler düzeyinde yılın en çok okuyanları belirlendi. En çok okuyanlar için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürü Tahir Ekmen, yaptığı konuşmada, bu yıl 55'incisi düzenlenen Kütüphane Haftası'nın ana temasının 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü' olduğunu belirtti ve davetlilere teşekkür etti.
İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız
ise okumanın insan üzerindeki etkilerine değinerek, kütüphaneden faydalanmanın her yaştan insan için son derece önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Ödül töreninde kazananlara, altın ve belge takdim edildi.
Kızılcahamam'da hafta boyunca kütüphane kitap sergisi devam edecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
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