Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret
Son Dakika Spor Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret

Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret

11 dakika önce

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçiler Cavit Acar ve Tunahan Akay, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret, System.String[]

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçiler Cavit Acar ve Tunahan Akay, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Süleyman Acar, yıldızlar kategorisinde 65 kiloda şampiyon olan Tunahan Akay ile gençler kategorisinde 65 kiloda şampiyon olan Cavit Acar'ı tebrik etti.

Süleyman Acar, "Cavit Acar ile Tunahan Akay kardeşimi ve antrenörlerimiz Halil Yılmaz, Mehmet Çetin hocalarımızı da tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Bulgaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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