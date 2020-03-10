Kızılcahamam'ın ilk kadın kooperatifi kuruldu - Son Dakika

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Kızılcahamam'ın ilk kadın kooperatifi kuruldu
35 dakika önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu. Kızılcahamam Lonca kadınlar girişimi üretim ve işletme ismiyle kurulan kooperatif, Bakanlık onay ve tescil işlemlerinin ardından faaliyetine başlaması bekleniyor.
Kadınlar, amaçlarını Kızılcahamam'a özgü yerel ürünleri, katma değerli ürünlere dönüştürerek tüm Türkiye'ye ulaştırmak olarak belirttiler. - ANKARA
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