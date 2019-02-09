Kızılcahamam'ın Nüfusu Yükseldi
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kızılcahamam Nüfusunun arttığı bildirildi.
Türkiye
İstatistik Kurumunun 2018 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kızılcahamam
Nüfusunun arttığı bildirildi.
Resmi kayıtların alınması ile birlikte harekete geçen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
, Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı kayıtlarına göre Kızılcahamam'ın nüfusunun 25.200'den 32.700'e yükseldiğini Karayolları Kızılcahamam şefliğine bildirerek levhalarda değişiklik yapıldı.
Kızılcahamam Karayolları şefi Faruk Karaahmetoğlu'nun girişimleri ile Ankara
4. bölge müdürlüğü tabela birimi görevlileri tarafından Kızılcahamam iki girişinde bulunan mevcut tabelaların üzerlerinde değişim yapıldı.
Buna göre Kızılcahamam'ın nüfusu 25.200'den 32.700'e yükseldi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:53 Kaynak: İHA
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz
Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti