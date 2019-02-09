Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'ın Nüfusu Yükseldi

Kızılcahamam'ın Nüfusu Yükseldi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kızılcahamam Nüfusunun arttığı bildirildi.

Kızılcahamam'ın Nüfusu Yükseldi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kızılcahamam Nüfusunun arttığı bildirildi.

Resmi kayıtların alınması ile birlikte harekete geçen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı kayıtlarına göre Kızılcahamam'ın nüfusunun 25.200'den 32.700'e yükseldiğini Karayolları Kızılcahamam şefliğine bildirerek levhalarda değişiklik yapıldı.

Kızılcahamam Karayolları şefi Faruk Karaahmetoğlu'nun girişimleri ile Ankara 4. bölge müdürlüğü tabela birimi görevlileri tarafından Kızılcahamam iki girişinde bulunan mevcut tabelaların üzerlerinde değişim yapıldı.

Buna göre Kızılcahamam'ın nüfusu 25.200'den 32.700'e yükseldi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:53 Kaynak: İHA

Muhittin Güney, Türkiye, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 08:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'ın Nüfusu Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]