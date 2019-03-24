Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'ın Pehlivanları Ordu'dan Madalya Çıkardı

Kızılcahamam'ın Pehlivanları Ordu'dan Madalya Çıkardı

52 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Güreş Takımı, Ordu'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Tunahan Akay Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kızılcahamam'ın Pehlivanları Ordu'dan Madalya Çıkardı, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Güreş Takımı, Ordu'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Tunahan Akay Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Kızılcahamam Belediye Güreş Takımı sporcularından Tunahan Akay Türkiye üçüncü olurken, Talha Uslu ise Türkiye beşincisi oldu.

Kızılcahamam Belediyesi'nin 6 sporcu ile katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir üçüncülük ve bir de beşincilik kazanarak Ankara'ya madalya ile dönmesi sevinçle karşılandı. Bir çok büyük güreş kulüplerine karşı mücadele eden Kızılcahamam Belediyesi, göstermiş olduğu başarıyla Kızılcahamam'a madalya kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Tunahan Akay ile Türkiye beşincisi olan Talha Uslu, uluslararası şampiyonada Kızılcahamam'ı ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Ordu, Türkiye, Kızılcahamam, Spor
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