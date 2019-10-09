Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Jeopark alanları okul öğrencilerinin ders konusu
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Jeopark alanları okul öğrencilerinin ders konusu

Kızılcahamam Jeopark alanları okul öğrencilerinin ders konusu

1 saat önce

Kızılcahamam Jeopark alanları öğretmen ve öğrencilerinin ilgi odağı olmasının yanı sıra derslerine konu olmaya devam ediyor.

Kızılcahamam Jeopark alanları okul öğrencilerinin ders konusu, System.String[]

Kızılcahamam Jeopark alanları öğretmen ve öğrencilerinin ilgi odağı olmasının yanı sıra derslerine konu olmaya devam ediyor.


Özel Muradiye Sevgi Fen Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencileri okul öğretmenleri ve 50 kişiden oluşan öğrenci grubu ile Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Aliihsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde ilk olarak Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesini ziyaret etti. Burada bulunan tematik sunumları, kayaçları ve bitki hayvan fosil örneklerini inceledikten sonra Güvem Bölgesi Beşkonak Fosil yatakları, Güvem Bazalt Sütunlarını yerinde inceleyip bilgi aldılar. Öğrenciler Son Olarak Çeltikçi bölgesinde bulunan Mahkemeağcin Yer altı şehrini ve Abacı Peri Bacalarını Gezdikten sonra ilçemizden ayrıldı.


İlçenin Jeolojik yapısı ve Bünyesinde bulundurduğu farklı jeolojik alanlar sayesinde özellikle lise öğrencilerinin coğrafya derslerinde işledikleri kayaçlar konusu olduğu için daha çok tercih edilmekte. Okul Öğretmenleri Ahmet bey ve Ayşegül hanım ilçeden ayrılırken bu yapılan çalışmaları takdir ettiler bu çalışmaları gün geçtikçe artması yemenisini dile getirdiler. - ANKARA

Kızılcahamam, Muradiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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