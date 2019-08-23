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Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy görevine başladı

44 dakika önce

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Beypazarı Kaymakamlığı görevinden Kızılcahamam Kaymakamlığına atanan Can Aksoy, görevine başladı.

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy görevine başladı, System.String[]

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Beypazarı Kaymakamlığı görevinden Kızılcahamam Kaymakamlığına atanan Can Aksoy, görevine başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, beraberindekilerle Kaymakam Aksoy'u ziyaret etti.

Acar, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçedeki tüm kurumlara eşit mesafede olduklarını belirterek, "İlçemizi daha da güzelleştirmek için tüm kurumlar ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımız Can Aksoy ile birlik beraberlik içerisinde ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Aksoy, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Acar'a teşekkür etti.

Kızılcahamam, Beypazarı, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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