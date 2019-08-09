Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam kaymakamı Pursaklar'a atandı
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Kızılcahamam kaymakamı Pursaklar'a atandı

2 saat önce

Kızılcahamam kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Yıldız'ın ataması Pursaklar ilçe kaymakamlığına yapıldı.

Kızılcahamam kaymakamı Pursaklar'a atandı, System.String[]
Kızılcahamam kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Yıldız'ın ataması Pursaklar ilçe kaymakamlığına yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

2014 yılında Kızılcahamam kaymakamı olarak göreve gelen Mehmet Yıldız, Pursaklar kaymakamı olarak atandı. 5 yıl boyunca Kızılcahamam'da hizmet yapan ve 'Fahri Kızılcahamamlı' unvanını alan Mehmet Yıldız'dan boşalan Kızılcahamam Kaymakamlığına, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy'un atandığı öğrenildi. - ANKARA
Mehmet Yıldız, Kızılcahamam, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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