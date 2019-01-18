Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Kodluyor" Projesi

Kızılcahamam Kodluyor" Projesi

8 dakika önce

Ankara'da, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "Kızılcahamam Kodluyor" projesi tamamlandı.

Kızılcahamam Kodluyor
Ankara'da, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "Kızılcahamam Kodluyor" projesi tamamlandı.

Projenin bitişi dolayısıyla, müdürlüğün konferans salonunda tören düzenlendi.

Törende, eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilere belgeleri verildi, dereceye giren öğrencilere de bilgisayar hediye edildi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de törene katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Ankara, Kızılcahamam, Güncel
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