Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

1 saat önce

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi, System.String[]
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 1
Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Seyhan Akıska, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, partilerin ilçe başkanları, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, yüksekokulların müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Acar, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederek, 81 ilin farklı bölgelerinden okumak için gelen ve mezun olan öğrencilerin Kızılcahamam'ı unutmamalarını temenni etti.
Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Yıldız, Başkan Acar, Seyhan Akıska ve Başsavcı Ocak tarafından verildi.
Mezuniyet belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler, antlarını okuyarak kep attı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: AA
seyhan, ocak, ankara üniversitesi, kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]