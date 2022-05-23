Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisiklet Yarışması 28-29 Mayıs'ta düzenlenecek

Kızılcahamam Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisiklet Yarışması, 28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Organizasyon için 28 Mayıs'ta kayıtlar yapılarak aynı gün saat 18.00'de vatandaşların katılımıyla halk turu yapılacak. 29 Mayıs Pazar günü ise saat 09.00'da Soğuksu Milli Parkı'nda yarışlar başlayacak. Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda saat 16.30'da konser eşliğinde ödül töreni olacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam'da yine güzel bir organizasyona imza atacağız. Dağ bisikleti tutkunlarını Kızılcahamam MTB Cup'ta ilçemizde ağırlayacağız. Kızılcahamam için en güzel etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimi ve misafirlerimizi bu etkinliğimize bekliyorum." dedi.