Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Acar, ziyaretten dolayı Limon'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Çankırı müftü yardımcılığından Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, göreve başladı. Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'ı ziyaret etti.

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