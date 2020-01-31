Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti

16 dakika önce

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti, System.String[]

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Çankırı müftü yardımcılığından Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, göreve başladı. Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti

Başkan Acar, ziyaretten dolayı Limon'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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