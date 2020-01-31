Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti
16 dakika önce
Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Çankırı müftü yardımcılığından Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, göreve başladı. Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti
Başkan Acar, ziyaretten dolayı Limon'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.
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