Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi - Son Dakika

ANKARA'da yangın açısından en riskli bölge olan Kızılcahamam ormanlarında denetimler artırıldı. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte Soğuksu Milli Parkı ve Karagöl mesire alanının da bulunduğu bölgede vatandaşları mangal ve ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki orman yangınlarının ardından Başkent'te de ormanlık bölgelerde yangın riskine karşı önlemler artırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait mesire alanlarında mangal yakılması ve havai fişek atılmasına ara verirken, ormanlık alanlarda da denetimler sıklaştırıldı. Çam ormanlarıyla kaplı Kızılcahamam ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte denetim yaptı. Ekipler, Soğuksu Milli Parkı ve Karagöl mesire alanının bulunduğu bölgede gün boyu geç saatlere kadar devriye gezerek vatandaşları mangal ve ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. Vatandaşlar orman yangınlarına karşı ayrıca bilgilendiriliyor.