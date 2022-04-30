Kızılcahamam Ramazan Bayramı tatiline hazır - Son Dakika
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Kızılcahamam Ramazan Bayramı tatiline hazır

30.04.2022 15:40
Kızılcahamam Ramazan Bayramı tatiline hazır

Kızılcahamam'da Ramazan Bayramı tatili öncesinde haraketlilik yaşanıyor.

Kızılcahamam'da Ramazan Bayramı tatili öncesinde haraketlilik yaşanıyor.

İlçede yaklaşık 7 bin 500 yatak kapasitesi olan tesisler bulunuyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AA muhabirine, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, kaplıcalarıyla ünlü ilçelerinin bayrama hazır olduğunu söyledi.

Turizmin gözde ilçelerinden Kızılcahamam'ın bayram süresince yoğun ilgi görmesini beklediklerini dile getiren Acar, "Herkesi Kızılcahamam'a bekliyoruz. Kızılcahamam, tüm güzellikleri, esnafı, tesisleri, kurumları ve vatandaşlarıyla turizm sezonuna hazır." dedi.

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Ramazan Bayramı, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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