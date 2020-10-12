Kızılcahamam Sanayi Sitesi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, Sanayi Sitesi'nin sokaklarını dezenfekte etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarda, sitenin tüm sokakları ve çöp konteynerleri, su ve özel solüsyonlarla yıkandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede kamuya açık alanların periyodik şekilde dezenfekte edildiğini bildirdi.