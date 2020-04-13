Kızılcahamam sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ikinci günü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde havadan görüntülendi. Kızılcahamamlı vatandaşların yasağı uyduğu görüldü.



İçişleri Bakanlığının aldığı Korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan 2020 saat 00.00 ile 12 Nisan 2020 saat 00.00 arasında Ankara'nın da içinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda, Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi de yasağın ikinci gününde (dün) havadan görüntülendi. Kızılcahamam'ın meydan, cadde ve sokaklarının boş olduğu, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü. - ANKARA