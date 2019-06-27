Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
Son Dakika Yerel Haber

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı

50 dakika önce

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladıANKARA - Ankara'nın Kızılcam ilçesinde atlı polisler dönemi başladı.

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcam ilçesinde atlı polisler dönemi başladı. Polisler her hafta ilçeye gelerek turizme renk katması hedefleniyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçemize gelerek, cadde ve sokaklarda, yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını ifade etti.
Bugün atlı polis ekiplerinin ilçeye geldiğini Kızılcahamam Kaymakam vekili Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Emniyet Müdürümüz Halil İbrahim Ulubey ile karşıladıklarını dile getiren Başkan Acar, Türkiye'nin turizmiyle adı ön plana çıkan ilçemizi Kızılcahamam Belediyesi olarak turizme bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.
Acar, hafta da bir gün ilçeye gelecek çarşı ve sokaklarda gezeceklerini ifade ederek, "Atlar yerli ve yabancı turistlerimizin oldukça ilgisini çekecek diyerek İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'e de çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.
Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Ulubey, Süleyman Acar, Ankara, Kızılcahamam, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]