Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler görev yapacak
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Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler görev yapacak

32 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta atlı polislerin ilçeye gelerek, cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını belirtti.

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler görev yapacak, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta atlı polislerin ilçeye gelerek, cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını belirtti.
Başkan Acar, yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçede görev yapacağını aktardı.
Bugün ilçeye gelen atlı polis ekiplerini, Kızılcahamam Kaymakam vekili Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ile karşıladıklarını dile getiren Acar, Türkiye'nin turizmiyle adı ön plana çıkan ilçeye, belediye olarak turizmde bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.
Acar, hafta da bir gün ilçeye gelecek olan atlı polislerin çarşı ve sokaklarda gezeceklerini, atların yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekeceğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:50 Kaynak: AA
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