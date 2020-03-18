Kızılcahamam zabıtası koronavirüs denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam zabıtası koronavirüs denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika

Kızılcahamam zabıtası koronavirüs denetimleri sıkılaştırdı

6 saat önce

Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimler artırıldı.

Kızılcahamam zabıtası koronavirüs denetimleri sıkılaştırdı, System.String[]

Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimler artırıldı.

Özellikle temel gıda, ilaç ve temizlik malzemelerinde haksız fiyat artışları iddialarına karşı harekete geçen zabıta ekipleri, market, alışveriş merkezleri ve eczanelerde denetim çalışması gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı.

Zabıta ekiplerinin ürün satış noktalarında denetime devam edeceğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve böyle bir durum tespit etmeleri halinde belediyeye şikayetlerini iletmeleri gerekiyor. İşini düzgün yapan ilçemiz esnafına hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısındayız."

Kızılcahamam, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:28 Kaynak: AA

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