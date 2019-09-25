Son Dakika Haberleri: Kızılcahamamlı güreşçiler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor
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Kızılcahamamlı güreşçiler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

14 dakika önce

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, Belarus'ta düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasına katılacak.

Kızılcahamamlı güreşçiler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, Belarus'ta düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasına katılacak.

Şampiyonada Kemal Yurt 55 kiloda yıldızlarda, İsmail Hakkı Bostancı 70 kiloda gençlerde Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyona hazırlıklarını Niğde'de kamp yaparak sürdüren güreşçiler, çalışmalarını ekim ayında Kızılcahamam kampıyla tamamlayacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belarus'ta yapılacak Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek sporcularımız Kemal Yurt, İsmail Hakkı Bostancı ve antrenörlerine başarılar dilerim." dedi.

Kızılcahamam, Belarus, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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