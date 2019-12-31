Kaplıcaları ve doğasıyla ünlü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir iş yeri sahibi, meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşan mor bazlama üretti.

Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki dört tarafı ormanlarla çevrili Kızılcahamam ilçesi, doğası ve kaplıcalarının yanı sıra Türk ekmeği olarak bilinen ve sacda pişirilen bir ekmek türü olan bazlama üretiminde de adından söz ettiriyor.

İlçede bazlama üretimi yapan kadın işletmeci Necla Özgen'in meyvelerden elde edilen bileşenle ürettiği bazlama kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor bazlama üretiminde yetkililerden yoğun destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

" Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler antosiyaninler olarak biliniyor ve sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama, düşük glisemik indekse sahip. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor."

Özgen, ürünün üretimi noktasında desteklerini esirgemeyen Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç'a teşekkür etti.

"Daha geç acıkmaya neden olan mor ekmeği, mor bazlamaya çevirdik"

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da İstanbul Üniversitesinde yapılan mormiks projesinden hareketle mor bazlamayı geliştirmeyi düşündüklerini anlattı.

Bu anlamda mor bazlamanın üretimine başlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aksoy, "Glisemik endeksi düşük olduğu için yüzde 20 oranında daha geç acıkmaya neden olan mor ekmeği, mor bazlamaya çevirdik. Bu anlamda diyabet hastalarımızın ve obezite problemi yaşayanların Kızılcahamam'a gelip mor bazlama ile tanışmalarını bekliyoruz." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise ilçenin Türkiye'nin termal cenneti olduğunu, aynı zamanda yeşili ve bazlaması ile ünlü olduğunu anımsattı.

Bundan sonra artık ilçede normal bazlamanın yanı sıra mor olanının da kolayca bulunabileceğini anlatan Acar, "Diyabet hastalarımız bu bazlamadan istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.