Kızılcahamamlı Kadın Girişimci Kahveye Yeni Tatlar Ekledi
1 saat önce
Kızılcahamam'da kahveye yeni tatlar ekleyerek sektörde emin adımlarla ilerleyen Kozalak Garden Kahveleri işletmecisi Nuray Arslan hizmet sektöründeki başarı hikayesini paylaştı.
Kızılcahamam
'da kahveye yeni tatlar ekleyerek sektörde emin adımlarla ilerleyen Kozalak Garden Kahveleri işletmecisi Nuray Arslan hizmet sektöründeki başarı hikayesini paylaştı.
Nuray Arslan, 2018 yılını çok güzel bir noktada tamamladıklarını belirterek, "Bu güveniniz ve desteğinizle 2019 yılına çok daha emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilke defa çıkardığımız 100 gramlık ürün paketlerimize ek olarak 150 gram ve 250 gramlık özel paketlerimizle siz değerli müşterilerimize hizmete sunduk. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl yöresel ürünler içerisinde en inovatif fikirlerden biri seçilen kumaş paketlerimize sizlerden çok güzel yorumlar aldık" dedi.
Arslan, 2018 yılını verimli geçirdiklerini düşündüklerini vurgulayarak, "Markalaşma sürecini çok başarılı yönettik bu süreç içerisinde Kızılcahamam Çam, Kızılcahamam Ardıç, Çamlıdere
Çam, Bodrum
Mandalina, Beypazarı
Havuç, Burdur
Ceviz, Uzungöl
Çam, Ayder Çam, Elmadağ
Elma ve Kozalak Garden Üzüm kahvelerinin marka kullanım patent haklarını almış olduk. Başladığımız süreçten gelinen bu noktaya kadar azimle, yorulmadan, işimize olan bağlılığımız ve üretime olan sevdamızla çalışmaya devam ediyoruz. Butik olarak başladığımız kahve ve kahvecilik sektöründe sizlerle yürüyeceğimiz çok yolumuz olduğuna ve tarihe yazılacak bir çok başarı hikayemiz olacağına inancımız tamdır. İçinde bulunduğumuz yılın ülkemiz milletimiz için hayırlı bir yıl olmasını diliyorum, hep beraber emin adımlar içerisinde ülkemizin üreten, üretmeye devam eden gücü olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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