Son Dakika Haberleri: Kızılcahamamlı Öğrenci Ezan Okumada Birinci

Kızılcahamamlı Öğrenci Ezan Okumada Birinci

16 dakika önce

Kızılcahamamlı öğrenci ezan okumada birinciANKARA - Ankara genelinde imam hatip liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.

Kızılcahamamlı öğrenci ezan okumada birinci

ANKARA - Ankara genelinde imam hatip liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.
Ankara'da imam hatip liseleri öğrencilerine yönelik ezan okuma yarışması yapıldı. Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi 10-C sınıfı öğrencisi Tarık Barun, il birincisi oldu. Barun, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, Yerel
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