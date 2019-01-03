Kızılcahamamlı Öğrenci Ezan Okumada Birinci
16 dakika önce
Kızılcahamamlı öğrenci ezan okumada birinciANKARA - Ankara genelinde imam hatip liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.
Kızılcahamamlı öğrenci ezan okumada birinci
ANKARA - Ankara
genelinde imam hatip liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.
Ankara'da imam hatip liseleri öğrencilerine yönelik ezan okuma yarışması yapıldı. Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi 10-C sınıfı öğrencisi Tarık Barun, il birincisi oldu. Barun, Türkiye
genelinde düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:47 Kaynak: İHA
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