Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

44 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde ay yıldızı oluşturdu.

Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri " Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde ay yıldızı oluşturdu.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde oluşturulan ay yıldız ve Türk bayrağı havadan görüntülendi. Öğrenciler İdlib'de şehit olan askerler içinde dua etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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