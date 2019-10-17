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Son Dakika Güncel Kızılcahamamlı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kızılcahamamlı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

33 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir ilkokulda öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenledi.

Kızılcahamamlı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir ilkokulda öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenledi.


Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi. Atatürk posteri, bayraklar ve pankartlar asılan okul, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Saygın Yılmaz Şentürk de etkinlik nedeniyle okulu ziyaret ederek teşekkür etti. İlçe Jandarma Komutanı Şentürk'e sundukları çiçekle tüm Mehmetçiğe şükranlarını dile getiren öğrenciler, jandarma motosiklet ve ekip aracına binerek fotoğraf da çekindiler.


Ayrıca Okul Aile Birliği bir yardım kampanyası düzenledi. 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek olan kampanyada toplanan para, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılacak. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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