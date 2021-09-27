Üye Girişi
'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı - Son Dakika

'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı

27.09.2021 15:54
'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı, System.String[]

YAZ döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) bugün başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam edecek 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak.

YAZ döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) bugün başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam edecek 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak. OGM Müdürü Bekir Karacabey, "Kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz" dedi.

'1,6 İklim Değişikliğine Uyum için Orman Genetik Kaynakları' ikili iş birliği kapsamında gündeme gelen ıslah çalıştayını 27-29 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. 'Kızılçam Milli Islah Stratejisi'nin oluşturulmasını amaçlayan çalıştayda, Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fikret Işık, Fransa Orman Teşkilatın'dan (ONF) Dr. Brigitte MUSCH, Dr. Yves ROUSSELLE, Dr. Leopoldo SANCHEZ ve Dr. Laurent BOUFFİER olmak üzere hem yurtdışından hem de yurtiçinden pek çok uzman isim ve akademisyen yer alıyor. Türkiye'den ise akademisyenler, OGM'den ilgili daire başkanları ve bölge müdürlüklerinden yöneticiler, konunun uzmanı teknik personel ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden araştırmacılar katılım sağlıyor.

10 YILDIR İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLÜYOR

OGM'nin 50 yıl önce başladığı ağaç ıslah çalışmaları, 1994 yılında Türkiye- Finlandiya ikili iş birliği projesi kapsamında hazırlanan 'Milli Ağaç Islah Programı' ağaç ıslahı çalışmaları günümüze kadar sistematik olarak devam ediyor. Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının hız kazanması, ıslah edilmiş tohum materyali ihtiyacını da artırıyor. Hem genetik kazancı hem de iklim değişimini de dikkate alarak ağaçlandırmalarda başarıyı arttırmak için kızılçamda ileri jenerasyon çalışmalarına ihtiyaç duyan OGM, bu kapsamda Fransa Orman Teşkilatı (ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 10 yıldır teknik iş birliği yürütüyor.

'BİLİMSEL SONUÇLAR ORTAYA KOYACAĞINA İNANIYORUM'

3 gün boyunca Ankara'da devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "50 yılı aşkın kurumsal ıslah tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Bunu uluslararası alandaki gelişmeleri kullanarak, kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu güzide topluluğun çalıştayın bitiminde ülkemiz ve dünya ormancılığı için bilimsel temelli faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


- Ankara
'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı 16:54 Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük 16:19 Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı 16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler 15:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti 15:36 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Son Dakika Haberleri
16:40 Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım
16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik
16:17 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti
16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:56 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü         
16:55
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım         
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir         
15:44
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti         
14:59
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 17:02:55. #1.12#
SON DAKİKA: 'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement