'Kızılçam Islah Çalıştayı' başladı - Son Dakika

YAZ döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğü 'nün (OGM) bugün başlayan ve 29 Eylül 'e kadar devam edecek 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak. OGM Müdürü Bekir Karacabey , "Kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz" dedi.

'1,6 İklim Değişikliğine Uyum için Orman Genetik Kaynakları' ikili iş birliği kapsamında gündeme gelen ıslah çalıştayını 27-29 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. 'Kızılçam Milli Islah Stratejisi'nin oluşturulmasını amaçlayan çalıştayda, Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fikret Işık, Fransa Orman Teşkilatın'dan (ONF) Dr. Brigitte MUSCH, Dr. Yves ROUSSELLE, Dr. Leopoldo SANCHEZ ve Dr. Laurent BOUFFİER olmak üzere hem yurtdışından hem de yurtiçinden pek çok uzman isim ve akademisyen yer alıyor. Türkiye'den ise akademisyenler, OGM'den ilgili daire başkanları ve bölge müdürlüklerinden yöneticiler, konunun uzmanı teknik personel ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden araştırmacılar katılım sağlıyor.

10 YILDIR İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLÜYOR

OGM'nin 50 yıl önce başladığı ağaç ıslah çalışmaları, 1994 yılında Türkiye- Finlandiya ikili iş birliği projesi kapsamında hazırlanan 'Milli Ağaç Islah Programı' ağaç ıslahı çalışmaları günümüze kadar sistematik olarak devam ediyor. Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının hız kazanması, ıslah edilmiş tohum materyali ihtiyacını da artırıyor. Hem genetik kazancı hem de iklim değişimini de dikkate alarak ağaçlandırmalarda başarıyı arttırmak için kızılçamda ileri jenerasyon çalışmalarına ihtiyaç duyan OGM, bu kapsamda Fransa Orman Teşkilatı (ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 10 yıldır teknik iş birliği yürütüyor.

'BİLİMSEL SONUÇLAR ORTAYA KOYACAĞINA İNANIYORUM'

3 gün boyunca Ankara'da devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "50 yılı aşkın kurumsal ıslah tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Bunu uluslararası alandaki gelişmeleri kullanarak, kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu güzide topluluğun çalıştayın bitiminde ülkemiz ve dünya ormancılığı için bilimsel temelli faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

- Ankara