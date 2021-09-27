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Kızılçam Islah Çalıştayı başladı - Son Dakika

Kızılçam Islah Çalıştayı başladı

27.09.2021 16:46
Kızılçam Islah Çalıştayı başladı, System.String[]

Yaz döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak.

Yaz döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak. 'Kızılçam Milli Islah Stratejisi'nin oluşturulmasını amaçlayan çalıştayda, hem yurt dışından hem de yurt içinden pek çok uzman isim ve akademisyen yer alıyor.

Yaz döneminde yaşanan yangınlar sonrası gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kızılçam, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) bugün başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam edecek 'Kızılçam Islah Çalıştayı'nda her yönü ile ele alınacak.

Orman Genel Müdürlüğünün 50 yıl önce başladığı ağaç ıslah çalışmaları, 1994 yılında Türkiye- Finlandiya ikili iş birliği projesi kapsamında hazırlanan 'Milli Ağaç Islah Programı' ağaç ıslahı çalışmaları günümüze kadar sistematik olarak devam etmişti.

Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının hız kazanması, ıslah edilmiş tohum materyali ihtiyacını da artırıyor. Hem genetik kazancı hem de iklim değişimini de dikkate alarak ağaçlandırmalarda başarıyı arttırmak için kızılçamda ileri jenerasyon çalışmalarına ihtiyaç duyan OGM, bu kapsamda Fransa Orman Teşkilatı (ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 10 yıldır teknik işbirliği yürütüyor.

OGM, ONF ve AFD ile 2019'da imzaladığı "1.6 İklim Değişikliğine Uyum için Orman Genetik Kaynakları" ikili iş birliği kapsamında gündeme gelen ıslah çalıştayını 27-29 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Çalıştaya yurt dışından Prof. Dr. Fikret IŞIK (Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri), Fransa Orman Teşkilatından (ONF) Dr. Brigitte Musch, Dr. Yves Rousselle, Dr. Leopoldo Sanchez ve Dr. Laurent Bouffier olmak üzere 4 uzman katılıyor. Türkiye'den ise akademisyenler, OGM'den ilgili daire başkanları ve bölge müdürlüklerinden yöneticiler, konunun uzmanı teknik personel ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden araştırmacılar katılım sağlıyor.

3 gün boyunca Ankara'da devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çalıştaydan beklentilerini şu sözlerle açıkladı:

"50 yılı aşkın kurumsal ıslah tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Bunu uluslararası alandaki gelişmeleri kullanarak, kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu güzide topluluğun çalıştayın bitiminde ülkemiz ve dünya ormancılığı için bilimsel temelli faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum." - İSTANBUL

Kızılçam Islah Çalıştayı başladı
Kızılçam Islah Çalıştayı başladı
Kızılçam Islah Çalıştayı başladı
Kızılçam Islah Çalıştayı başladı

Finlandiya, Türkiye, Milli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılçam Islah Çalıştayı başladı - Son Dakika


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