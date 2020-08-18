Kızılcam ormanında yürek yakan görüntü - Son Dakika

Kızılcam ormanında yürek yakan görüntü

Yanan ormandan geriye külleri kaldı

Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan Kızılçam orman yangınından geriye asırlık binlerce kızılçam ağacının külleri kaldı.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ortaya çıkan hasar yeni gün ile ortaya çıktı. Ormanlık arazide binlerce kızılçam ağacı büyük zarar görürken oluşan hasarın simsiyah görüntüsü yürek dağladı. Arazide yeşil adına bir şey kalmaz iken binlerce canlıya ev sahipliği yapan orman kül oldu.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekipler ile dün 4 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 20 yangın ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 3 dozer, 3 iş makinası ile müdahale edilen yangın ise tamamen söndürüldü. Geriye sadece yürek yakan yangın hasarı kalırken yangınla ilgili Kozan İlçe Jandarma ekipleri tarafından göz altına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.