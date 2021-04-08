KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA - Son Dakika

KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA

08.04.2021 10:09

İZMİR'deki çam kese böcekleri binlerce dönüm alan üzerindeki çam ağaçlarını kurutuyor.

İZMİR'deki çam kese böcekleri binlerce dönüm alan üzerindeki çam ağaçlarını kurutuyor. Uzmanlar bir orman yangınının neden olduğu tahribattan çok daha fazlasına neden olan çam kese böcekleriyle mücadele için acil önlem çağrısı yaptı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Bölgedeki kızılçam ağaçlarının büyük bölümü çam kese böceği tarafından istila edilmiş durumda. Bu bir orman yangının yarattığı tahribatın 4-5 katı tahribata neden oluyor" dedi. Orman ve Endüstri Mühendisi Ertan Şayır ise "Rekabetçi canlılarla mücadele olmazsa daha çok çam ağacı üzerinde bu kozaları ve ergenleri görürüz. Böyle giderse yıl sonuna kadar kayıp ağaçların sayısı birkaç katına çıkabilir" diye konuştu.

Torbalı ve Bayındır ilçelerinde ormanlık alanda ortaya çıkan çam kese böcekleri, kızılçam ağaçlarında tahribata neden oldu. Böceklerin neden olduğu tahribatın orman yangınlarından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkardığı öne sürülüyor. Nisan ve mayıs aylarında ortaya çıkan çam kese böceklerinin ağaçların gelişimini durdurup, yapraklarını sarartıp, kurutuyor. Çam kese böcekleri nedeniyle kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanların orman yangınından beter bir hale geldiğini öne süren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İklim değişikliği sorunu daha da arttırıyor. Bir orman yangını çıktığında bu yangın belli bir bölgeyi etkiliyor. Fakat şu anda bizim bölgedeki kızılçam ağaçlarının büyük bölümü çam kese böceği tarafından istila edilmiş durumda. Bu bir orman yangının yarattığı tahribatın 4-5 katı tahribata neden oluyor" dedi. Acil önlem alınmaması durumunda birkaç yıl içinde tablonun daha da ağırlaşacağını savunan Olgun, hem doğal yaşam hem de ekonomi açısından büyük önem taşıyan çam ağaçları için acil önlem alınmasını istedi.

Olgun şöyle konuştu:

"Pandemi sürecindeyiz. İnsanlık için koronavirüs ne anlama geliyorsa çam kese böceği de ormanlarımız için aynı anlama geliyor. Yetkililerin çalışmalar üretmesini bekliyoruz. 2-3 yıl daha bu devam ederse çam ağaçlarımızın hepsi yok edilmiş olur. Ağaçların gelişimi durmuş durumda. Ormanlarımızın gelişip, çamlarımızın büyümesi ve yangınların çıkmaması için yapılan milyarlarca liralık masraf var. Bu çabaların hepsi yok oluyor. Şu anda tabiat ve çevre katliamıyla karşı karşıyayız. Bu ağaçların ekonomiye de katkıları vardı. Kızılçam ağaçları belirli bir yaştan sonra mobilya ya da palet yan sanayi gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Bölgemiz aynı zamanda önemli bir tarım bölgesi. Orman yangınının nasıl bir zararı varsa doğaya, bunun çok daha fazlası zarardan bahsedebiliriz."

'YIL SONUNA KADAR BİRKAÇ KATINA ÇIKABİLİR'

Çam kese böceklerinin yaşam alanları konusunda bilgiler veren Emekli Park Bahçe Müdürü Metin Gözütok, ağaçların uç sürgünlerindeki keselerin içerisinde hayatlarını devam ettiren böceklerin içerdeki gelişimlerini tamamladığında havaların ısınmasıyla harekete geçtiklerini anlattı. Bir yol çizerek gövdeden toprağa doğru hareket eden böceklerin toprakta yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde kozalak oluşturduğunu da söyleyen Gözütok, "Kozalak içinde 2 ay kadar yaşamını devam ettirirler. Haziran, temmuz gibi de kelebek olarak dışarı çıkarlar. Besin kaynağı da ağaçların uç sürgünleridir. Ağacın öz suyunu tükettiğinden dallarda kurumalara sebep olur. Kurumuş bu ağaçlar belirli bir süre sonra tekrar yeşermeye başlar. Ama 7-8 aylık kayıplara neden olur" dedi.

Orman ve Endüstri Mühendisi Ertan Şayır ise çam kese böcekleriyle mücadele konusunda şu bilgileri verdi:

"Çam kese böceğiyle mücadelede biyolojik yöntemler tercih edilir. Bu konuda bakterilerden yararlanıldığı literatürde yer almaktadır. Bazı arılar ve kuşlar da bu böcekleri besin olarak kullanır. Orman Genel Müdürlüğü'nün de bu konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar var. Ama yaz boyunca yangınlarla mücadele bu çalışmaları sekteye uğratınca mücadele yarım kalıyor. Rekabetçi canlılarla mücadele olmazsa daha çok çam ağacı üzerinde bu kozaları ve ergenleri görürüz. Böyle giderse yıl sonuna kadar kayıp ağaçların sayısı birkaç katına çıkabilir."

KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA
KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA
KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA
KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA

Ticaret, Torbalı, Nisan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILÇAM ORMANLARI 'ÇAM KESE BÖCEKLERİ' TEHDİDİ ALTINDA - Son Dakika


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