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Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden merakla beklenen 43. bölümünden yeni fragman geldi. Cuma günü izleyici karşısına çıkacak olan dizide Abdullah, eşi Pembe'ye ''Boşanmak istiyorum, Alev'i seviyorum'' diyor.

12.12.2023 - 08:37,  Güncelleme: 09:02
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Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Serhat Tınmaz, Müjde Uzman, Emrah Altıntoprak ve Feyza Civelek'in başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanacak olan 43. bölümünden yeni fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda Alev'e olan aşkını ilan eden Abdullah, Pembe'ye boşanmak istediğini söylüyor.

"AŞK İÇİN YAPTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Son bölümde yasak aşkı Alev'e giderek "Evlenme, ben boşanacağım" diyen Abdullah, yeni bölüm fragmanında ailesini karşısına alarak eşi Pembe'ye boşanmak istediğini söylüyor. "Ne dedin sen?" diyerek eşine tepki gösteren Pembe, sinir krizi geçiriyor. Umut, Alev'e "Yaktın, yıktın" diyerek tepki gösterirken Alev de "Aşk için yaptım. Hiç de pişman değilim" diyor.

Yayınlanan fragman kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Yasak aşka tepki gösteren birçok kullanıcı, "Diziden soğuttunuz" yorumunu yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor
Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor
Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor
Kızılcık Şerbeti\'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor
YORUMLAR (2)
  • Aslan Yiğit: olay tamamiyle duygusal:)) Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: bu dizileri nasıl izliyorlar beynim kabul etmiyor geçen 10 dk izleyim dedim meraktan beynim eror vermeye başladı hemen tv yi kapatıp dışarıda 2 sigara içip eve girdim ve evdekilerin yüzüne hiç konuşmadan 10 dk baktım Yanıtla 5 5

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor - Son Dakika


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