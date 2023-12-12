Kızılcık Şerbeti\'nden fragman geldi! Abdullah boşanmak istediğini söylüyor

Türkiye\'de 2023 yılının en zengin ailesi belli oldu

Sahaya dalan başkan, hakeme yumruk attı! Bir de tekmelediler

Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Serhat Tınmaz, Müjde Uzman, Emrah Altıntoprak ve Feyza Civelek'in başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanacak olan 43. bölümünden yeni fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda Alev'e olan aşkını ilan eden Abdullah, Pembe'ye boşanmak istediğini söylüyor.

"AŞK İÇİN YAPTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Son bölümde yasak aşkı Alev'e giderek "Evlenme, ben boşanacağım" diyen Abdullah, yeni bölüm fragmanında ailesini karşısına alarak eşi Pembe'ye boşanmak istediğini söylüyor. "Ne dedin sen?" diyerek eşine tepki gösteren Pembe, sinir krizi geçiriyor. Umut, Alev'e "Yaktın, yıktın" diyerek tepki gösterirken Alev de "Aşk için yaptım. Hiç de pişman değilim" diyor.

Yayınlanan fragman kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Yasak aşka tepki gösteren birçok kullanıcı, "Diziden soğuttunuz" yorumunu yaptı.