Son Dakika Haberleri: Kızılcık toplarken hayatını kaybetti
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Kızılcık toplarken hayatını kaybetti

9 saat önce

Çorum'da bir kişi, kızılcık toplamak için gittiği arazide rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kızılcık toplarken hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'da bir kişi, kızılcık toplamak için gittiği arazide rahatsızlanarak hayatını kaybetti.


Merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde M.K. (39), kızılcık toplamak için akrabası Ş.Ü. (49) ile evden ayrıldı. Eşek Deresi mevkisine geldiklerinde aniden rahatsızlanan M.K. yere yığıldı. Ş.Ü'nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.


M.K'nin cenazesi, olay yeri inceleme timinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkedildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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