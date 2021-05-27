Kızılçullu gençleri kendi şirketleriyle finalde - Son Dakika

Kızılçullu gençleri kendi şirketleriyle finalde

27.05.2021 11:20
Kızılçullu gençleri kendi şirketleriyle finalde, System.String[]

Bilim ve sanat projeleriyle fark yaratan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, girişimcilik alanında başarıyla yoluna devam ediyor.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Gençbizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında "Atığı Dönüştür, Yaşamı Sürdür!" mottosuyla kurdukları LIWELL şirketiyle finale hazırlanıyor. Geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle finalde mücadele edecek öğrenciler, ürünlerinin satışı sonrası elde ettikleri geliri ise LÖSEV'e bağışlayacak.

Gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından organize edilen GençBizz Lise Girişimcilik Programı'na katılan merkez öğrencileri, "Atığı Dönüştür, Yaşamı Sürdür!" sloganından hareketle kurdukları LIWELL şirketi kurarak çalışmalarına başarıyla devam etti.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı'yla 16 - 18 yaş grubu lise öğrenciler,iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdular. Öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programı olan GençBizz ile öğrenciler, kurdukları şirketlerle gerçek ürün veya hizmet üreterek satış yapan şirketlerle ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak kendilerini geliştirip, program sonunda şirketlerini tasfiye edecekler. 123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulan ve "Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı" ile "Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğü" tarafından tanınan programla gençlerin girişimcilik alanında yetenek kazanması sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN ÜRÜN

Yürütülen çalışma kapsamında merkez öğrencilerinden, Şirket Genel Müdürü Irmak Özden, Halkla İlişkiler Müdürü Dilruba Sağır, Pazarlama Müdürü Yasin Berkay Boz, Pazarlama Müdür Yardımcısı Çınar Ceviz, İnsan Kaynakları Müdürü Sude Kahraman, Üretim Müdürü Elif Dönmez, Finans Müdürü Toprak Asıg farklı departmanlarda görevini sürdürüyor. Kirliliğe yerinde çözüm bulmak amacıyla, geri dönüşüme katkı sağlayıp dünya için daha sürdürülebilir bir yaşam sağlamak misyonuyla çalışan ekip, şirket kapsamında evsel gıda atıklarından bitkisel sıvı gübre üretilebilecek bir Bokashi Kompost sistemi geliştirdi.

EKİP ŞİRKETİYLE FİNALDE

Ürün geliştirme aşamasında şirket ekibi Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübresi Tesisi'ne alan çalışması düzenledi. Konu kapsamında birçok uzman kişi ve firmalarla görüşen şirket ekibi, geliştirdikleri yenilikçi ürünleri ile programa başvuran 250 ekip arasından yarı finale seçilen 80 ekip arasına girdi.Sonraki aşamada başarılı çalışmaları ile yetki belgesi almaya hak kazanarak 20 ekibin yarışacağı, final yarışması için hazırlık yaptı.

ELDE EDİLEN GELİR LÖSEV'E

Öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle ürünlerinin satışı sonrası elde ettikleri geliri LÖSEV'e bağışlayacak. Ekibin ürünlerini satın alarak bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak isteyenler, "liwell.gencbizz" sosyal medya hesaplarını takip edebilecek, "kbsmgencbizz@gmail.com" mail adresinden ulaşabilecek.

Buca Belediyesi, Girişimcilik, LÖSEV, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kızılçullu gençleri kendi şirketleriyle finalde - Son Dakika


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