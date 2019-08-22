Son Dakika Haberleri: Kızıldağ'da kadınlar da güreşecek
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Kızıldağ'da kadınlar da güreşecek

51 dakika önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde organize edilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde bu sene bir ilk yaşanacak.

Kızıldağ'da kadınlar da güreşecek, System.String[]

Adana'nın Karaisalı ilçesinde organize edilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde bu sene bir ilk yaşanacak. Kadın Güreş Milli Takımı'nın talepleri doğrultusunda yaklaşık 20 kadın sporcu güreşlerde kol bağlayacak.


534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'ndaki dev güreş etkinliği Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. Yaklaşık 750 sporcunun katılımının beklendiği güreşlerde başpehlivanlığı kazanan güreşçi 10 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan, para ödülünün yanı sıra 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi'ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev yapacak.


Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanan güreşçilerin katılacağı Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Kadın Güreş Mili Takımı'nın talepleriyle Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde bu yıl Antrenör Nadir Uğrun Perçin önderliğinde 20 kadın sporcu da güreşlere katılacak.


Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna 23-24 Ağustos akşamı düzenlenecek halk konserlerinde Murat Kekilli ve Mustafa Yıldızdoğan ile yöresel sanatçılar konser verecek. - ADANA

Karaisalı, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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