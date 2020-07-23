Kızıldağ'da orman yangını - Son Dakika

Kızıldağ'da orman yangını

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediliyor

ISPARTA - Isparta' nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının saat 10.45'te Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde meydana geldiği, ilk müdahalenin saat 11.00'da yapıldığı ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 3 dozer ile müdahelenin sürdüğü belirtildi.

ASA-