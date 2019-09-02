Son Dakika Haberleri: Kızıldağ'da şampiyon Çatalanspor
Son Dakika Spor Haber

Kızıldağ'da şampiyon Çatalanspor

1 saat önce

Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Çatalanspor, Salbaşspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Kızıldağ'da şampiyon Çatalanspor, System.String[]

Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Çatalanspor, Salbaşspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.


Bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın final maçında ilk yarıda Oktay Üstünel ile öne geçen Çatalanspor, ikinci devrede Oğuzhan Akdan'ın attığı golle Salbaşspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvaya ilk kez katılarak hiç yenilmeden finale kadar yükselen Salbaşspor, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.


Şampiyon Çatalanspor, kupanın yanında 11 bin TL, ikinci olan Salbaşspor ise 9 bin TL.tutarında para ödülü aldı. - ADANA

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Av yasağı kalktı! İşte tezgahta balık fiyatları
İskoçya derbisinde gülen taraf Celtic Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:51:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıldağ'da şampiyon Çatalanspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]