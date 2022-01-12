Sivas'ta kar ve sis; Kızıldağ'da görüş uzaklığı 20 metreye düştü - Son Dakika

SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İmranlı ilçesindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas- Erzincan kara yolunun 130'uncu kilometresi üzerindeki Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde tipi etkili oldu. Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı geçitte görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162'nci Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için çalışıyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama yaparak da ulaşımın aksamadan sürmesini sağlıyor.