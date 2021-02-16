Kızıldağ Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı - Son Dakika

Kızıldağ Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı
16.02.2021 23:23
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde, kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşayan sürücülerin yardımına ise İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri koştu. Ekipler kar ve tipinin etkili olduğu geçitte yolda kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımında bulundu. - SİVAS
Son Dakika TBMM Başkanvekili, HDP'li vekilin yüzüne bakarak söyledi: Konuşmam sırtını PYD'ye dayayan alçaklara Fransa'da Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama! Bölgeye taş ve kül yağdı Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu