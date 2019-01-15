Kızıldağ Kar Nedeniyle Araç Ulaşımına Kapandı
17 dakika önce
Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas- Erzincan
karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas- Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıdağ Geçidinde araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yola giren çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerde beklemek zorunda kalan araçlara Jandarma
, 112 ve İmranlı
Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) tarafından su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları araç ulaşımına kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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